Депутаты потребовали от мэрии решить проблему с автобусами в Академическом районе

Екатеринбургские депутаты раскритиковали отчет главы Академического района Николая Смирнягина за 2022 год. По мнению избранников, местная администрация, созданная полтора года назад, пока не может справиться с давними проблемами района – нехваткой культурных учреждений, отсутствием рабочих мест и утренней давкой в автобусах.

На сложности с транспортным сообщением обратил внимание депутат Михаил Матвеев: «Выехать утром из Академического практически невозможно. Мы рассматривали эту проблему на заседании депутатской группы, приглашали комитет по транспорту. А что толку-то? Как ходили пазики на маршрутах № 12 и № 19, так и ходят. И их количество не изменилось. Вопрос никак не сдвинулся с места и никак не управляется администрацией. Если частные компании не справляются с задачей перевозки жителей, так может, направить на эти маршруты большие автобусы муниципального транспортного предприятия? Хотелось бы, чтобы департамент экономики рассмотрел эту проблему. Люди на протяжении нескольких лет жалуются [на нехватку автобусов]. Нужны кардинальные меры, а мы слышим только обещания».

Также Матвеев указал на необходимость ускорить строительство здания администрации Академического района. «Администрация существует уже полтора года и все еще сидит в строительных вагончиках. Чтобы добраться до нее, жителям нужно попасть на режимный объект и топать пешком по грязной дороге на стройплощадке. Необходимо, чтобы городская власть взяла на контроль этот вопрос», – высказался депутат.

По мнению других избранников, Академическому району остро не хватает культурных учреждений. Например, за 15 лет там не появилось ни одной библиотеки. Также депутатов беспокоит отсутствие рабочих мест в районе, из-за чего жители каждый день на работу ездят в центр города и другие районы. Тем не менее комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы приняла отчет Смирнягина. Все замечания депутатов будут направлены в администрацию города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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