Из Академического снова не уехать: на дорогах пробки, автобусов нет

У жителей Академического снова возникли проблемы с выездом из района в утренний час пик. Все выезды в сильнейших заторах. По словам очевидцев, на улице Вильгельма де Геннина произошло сразу несколько аварий. За перекрестком с Краснолесья столкнулись легковушка и самосвал, перегородив две из трех полос. Близ перекрестка с Шаманова сломалась машина, третья авария – с двумя легковушками – блокировала полосу до перекрестка с Краснолесья, в последнем случае автомобили быстро разъехались. Выезд из района по Амундсена также в заторах.

Изображение с камеры видеонаблюдения

Кроме того, снова есть проблемы с автобусами. «Села почти на конечной, автобус уже битком. На остановке Шаманова и от торгового центра уже никто не уехал. Автобусов опять долго не было», – рассказали жительница района, которая полчаса ехала на автобусе по выделенке 1,5 километра.

Добавим, в начале марта проблема с автобусами уже была, тогда на линию не вышли несколько машин, потому как их сняли с рейсов сотрудники ГИБДД.

Екатеринбург, Марина Иванова

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