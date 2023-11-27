Минтранс РФ запустил опрос о качестве общественного транспорта

Минтранс РФ запустил опрос об удовлетворенности общественным транспортом в городских агломерациях. На сайте министерства предлагается ответить на 29 вопросов. Сначала нужно выбрать, какой транспорт оценивает респондент – автобус, трамвай, троллейбус или пригородные автобусы и поезда.

Жителям российских городов предлагают ответить, насколько их устраивает интервал движения транспорта, наполняемость салона, скорость поездки, состояние подвижного состава, безопасность пассажирской инфраструктуры. Авторизации для прохождения опроса не требуется.

Напомним, в Екатеринбурге вновь обострился кризис общественного транспорта. Из-за острой нехватки водителей городские автобусы ходят с перебоями. В результате жители отдаленных районов вынуждены по часу ждать на остановках, чтобы сесть в переполненный автобус. Также тяжело в городе решается вопрос обновления трамвайного парка. Екатеринбургские депутаты предлагают радикальное решение – повысить тарифы на проезд, чтобы закрыть убытки муниципальных транспортных предприятий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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