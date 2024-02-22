Власти Екатеринбурга пока не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте

В Екатеринбурге не планируется повышать стоимость проезда в общественном транспорте в ближайшее время. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, такой инициативы от перевозчиков не поступало. Именно транспортные предприятия готовят заявку в Региональную энергетическую комиссию, которая утверждает тарифы.

Накануне председатель городского транспортного комитета Игорь Ощепков заявил изданию 66.ru, что в 2023 году себестоимость одной поездки в общественном транспорте составила 40 рублей. При этом действующий тариф – 33 рубля, без учета скидки льготных проездных и оплаты по Екарте. В мэрии давно говорят, что муниципальный общественный транспорт убыточен. В МУП «Гортранс» острый дефицит кадров, особенно – водителей. Обновление автопарка происходит медленно, а само предприятие ежегодно накапливает долги за коммунальные услуги и налоговые платежи.

Кризис транспортной отрасли уже обсуждали в Екатеринбургской думе. Тогда депутаты предлагали радикальные меры – резко повысить стоимость проезда в общественном транспорте, несмотря на возможное недовольство горожан. В мэрии пошли более безопасным путем. В феврале было объявлено, что водителям Гортранса повысят зарплаты на 30%. Также сотрудникам транспортного предприятия теперь предлагают льготную ипотеку. Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов пообещал, что городские власти примут дополнительные меры, чтобы «кардинально» улучшить работу общественного транспорта, но не уточнил, какие.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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