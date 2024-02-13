Вице-мэр анонсировал «кардинальные изменения» в работе общественного транспорта

Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов пообещал, что в ближайшее время будут приняты кардинальные меры для улучшения работы городского общественного транспорта.

«В ближайшее время мы согласуем эти вопросы с главой. Ведутся переговоры с областью, был предварительный разговор с губернатором. Нужны кардинальные решения, чтобы вытянуть транспортную отрасль из кризиса. Если этого не сделать, то к концу года все встанет. Я достаточно много посмотрел, проехался по депо и ремонтным базам Гортранса, пообщался с работниками. Кроме как патриотами я их назвать не могу. Сейчас мы принимаем меры, чтобы удержать людей, которые работают на предприятии. В ближайшее время мы объявим о наших предложениях, и надеюсь, что депутаты их поддержат», – сообщил вице-мэр сегодня на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.

Заявление Галямова прозвучало на фоне депутатской критики доклада Игоря Ощепкова, председателя транспортного комитета мэрии. Михаил Вечкензин отметил, что презентация мэрии расходится с реальностью. Горожане жалуются, что не могут уехать на общественном транспорте из отдаленных районов, а в Гортрансе тотальная нехватка водителей. «Мы закупаем новые автобусы и троллейбусы, а водить их некому. Средний возраст работников Гортранса – 54 года. Об этих проблемах надо кричать», – сказал депутат.

Игорь Ощепков сообщил, что муниципальная транспортная инспекция усилила контроль за перевозчиками. Однако сейчас штраф за одно нарушение условий муниципального контракта – невыход на линию, задержка движения – составляет 1 тысячу рублей. Нарушителей привлекают к ответственности каждый месяц. «Количество жалоб растет. Ну… я провожу ежедневный анализ по жалобам и заявлениям граждан. Результаты нашей работы есть, но не такие большие. Сейчас идут общие жалобы, когда человек просто недоволен транспортным обслуживанием, никакой конкретики по маршрутам нет. Работа будет продолжаться», – заявил глава транспортного комитета Екатеринбурга.

Перебои в работе общественного транспорта Екатеринбурга длятся уже несколько лет. Горожане постоянно жалуются на давку в автобусах и трамваях в часы пик и неустойчивый график движения. Как правило, проблемы обостряются в холодное время года – осенью и зимой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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