Гортранс получит 2,3 миллиарда, частники – около 500 миллионов: мэрия отторговала все автобусные маршруты

Стали известны победители торгов на выполнение автобусных перевозок в Екатеринбурге до декабря 2026 года. ЕМУП «Гортранс» получит 2,3 миллиарда рублей за выполнение 32 «муниципальных» маршрутов. Частникам выделят около 500 миллионов рублей за перевозку пассажиров по остальным 30.

По данным портала «Госзакупки», ЕМУП «Гортранс» был единственным участником конкурса на определение перевозчика по 32 маршрутам. В требованиях к победителю было: наличие больших автобусов, 60% машин из парка должны быть зелеными. Муниципальное предприятие будет возить пассажиров по маршрутам №: 24, 24с, 25, 28, 43, 47, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 71, 75, 76, 80н, 85, 88, 90, 91, 91м, 95, 96, 96б, 97 и 99.

Остальные торги проводились по отдельным семи лотам: в каждом – несколько городских маршрутов, которые и сейчас выполняют частные перевозчики. Суммы контрактов составляют от 36 до 95 миллионов рублей, всего – 474 миллиона рублей на три года. Требования к победителям были менее жесткими. В частности, почти по всем маршрутам допускается наличие только малых и средних автобусов – маршруток. В редких случаях от победителя требуют иметь в парке несколько больших машин. Подробнее об этом «Новый День» писал здесь.

Почти по всем контрактам перевозчики останутся прежними: они же возят пассажиров и сегодня. Например, из Академического по маршрутам № 05, 012, 019 (с 1 декабря сменят нумерацию) продолжит ездить «УралТрейд», на который часто жалуются горожане. А из Светлого и Солнечного (№ 42, 77 и другие) по-прежнему людей будет возить «Авто Гамма».

В комитете по транспорту мэрии Екатеринбурга результаты торгов не прокомментировали, отметив, что вся информация есть на сайте «Госзакупки».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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