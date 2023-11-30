В Екатеринбург прибыли новые автобусы

В Екатеринбург из Нефтекамска прибыла партия новых автобусов НЕФАЗ. Скоро они выйдут на улицы города.

Глава города Алексей Орлов рассказал, что сегодня парк общественного транспорта увеличился на 35 машин. «Выпущены в Нефтекамске, вместимость каждого – 96 пассажиров. Низкопольные, с пандусами для маломобильных пассажиров, с камерами видеонаблюдения. Оснащены кондиционерами, терминалами для оплаты проезда. Также внутри есть специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками. Это новый уровень комфорта и безопасности. Да и водителям на таком транспорте работать будет значительно приятнее и легче», – написал глава в своем телеграм-канале.

В 2023 году Екатеринбург закупил 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. На следующий год планируется приобрести ещё 60 автобусов.

Добавим, ко второму чтению проекта областного бюджета было решено выделить Екатеринбургу 135 млн рублей на закупку трамваев, еще 218 млн – на приобретение автобусов в лизинг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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