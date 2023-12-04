«Это издевательство над людьми»: жители Академического по часу не могли уехать на работу

Жители Академического сегодня утром в очередной раз столкнулись с отсутствием автобусов. На конечной остановке у гипермаркета «Лента» с шести утра на морозе стояли десятки человек, которые не могли уехать по часу. Маршрутки по какой-то причине ходили редко.

По словам жителей Академического, маршрутки № 51 и 52 (бывшие 012 и 019) должны в будни ходить каждые 10-15 минут в час пик. Но сегодня с 6:30 до 7:00 не было ни одного автобуса, из-за чего на конечной скопились толпы народа. Когда маршрутка приехала, в салон смогли попасть далеко не все. Люди были вынуждены более часа провести на улице, где сегодня утром было -15 градусов.

«Это просто издевательство. На неделе обещают мороз до -30. При таких проблемах с транспортом можно обморожение получить», – рассказала жительница района.

В районных чатах горожане пишут, что и после 7 часов ситуация была не намного лучше. Переполненные маршрутки не останавливались уже после остановки «Сахарова». Все, кто живет ближе к выезду из района, простояли на морозе тоже больше часа.

Напомним, перевозчиком по маршрутам № 51 и 52 осталась компания «УралТрейд», которая будет обслуживать пассажиров в ближайшие три года. Согласно требованиям, по которым компания выиграла торги, в час пик маршрутки должны ходить с интервалом 12 минут.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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