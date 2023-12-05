Перевозчиков обещали штрафовать за долгое отсутствие автобусов в морозы

В транспортном комитете администрации Екатеринбурга обещали провести с перевозчиками беседу в преддверии наступающих морозов. Организаторы трамвайных и автобусных маршрутов должны будут подготовить транспорт к низким температурам. Если в холода интервал между рейсами будет большим, перевозчиков оштрафуют.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге в последнее время сложилась напряженная ситуация с общественным транспортом. При первом же похолодании не все автобусы частных предприятий вышли на линии. Из-за этого люди по часу ожидали транспорт на остановках. В частности, такая ситуация часто складывается в Академическом, а из района на текущий момент есть только два варианта выбраться: на автобусе, либо на личном автомобиле.

На вопрос «Нового Дня», будет ли проведена какая-либо работа с перевозчиками накануне аномальных заморозков, в транспортном комитете ответили: обязательно.

«Проговорим, чтобы подготовили автобусы к морозам, – сообщили в комитете. – Контрактом предусмотрена ответственность перевозчиков за соблюдение интервалов движения и количество автобусов на линии. Муниципальная транспортная инспекция это контролирует. Если нарушения выявляются – перевозчики будут оштрафованы».

Напомним, новые контракты на перевозку пассажиров были заключены с 1 декабря – сроком на три года. По многим популярным маршрутам интервал движения между автобусами в час пик не должен превышать 12-15 минут.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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