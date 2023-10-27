Городские перевозчики получат трехлетние контракты на обслуживание автобусных маршрутов

Администрация Екатеринбурга заключит с перевозчиками трехлетние контракты на обслуживание городских автобусных маршрутов. В мэрии полагают, что столь длительный срок позволит транспортным компаниям участвовать в лизинговых программах и обновлять автопарк. Ранее сроки контрактов на перевозку пассажиров составляли от нескольких месяцев до 2,5 лет.

Напомним, власти Екатеринбурга объявили конкурсы на обслуживание 69 автобусных маршрутов. По итогам торгов 7 маршрутов сменят схему движения, а 22 – нумерацию.

«Трехлетний контракт позволяет перевозчику планировать работу на достаточно длительный срок, просчитывать прибыли, прогнозировать риски и, что самое главное, планировать развитие: обновлять автопарк, расширять штат и в целом повышать качество обслуживания.

Гарантированное обеспечение загрузки позволяет предпринимателям участвовать в таких федеральных программах, как «Мобильный город» – лизинговое кредитование на льготных условиях на срок от 3 до 5 лет для приобретения автобусов большей вместимости. В этом заинтересованы как сами перевозчики, так и городские власти», – заявили в транспортном комитете.

Так, благодаря лизинговой программе «Гортранс» до конца года пополнит автопарк на 35 автобусов большой вместимости. В 2024 году муниципальное предприятие планирует получить еще 30 автобусов, рассчитанных на 90 пассажиров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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