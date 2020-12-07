Мэрия Екатеринбурга раскрыла суть транспортной реформы на 2021 год: отмена маршрутов и замена табличек

В администрации Екатеринбурга рассказали, как в следующем году будет идти транспортная реформа. Главным изменением там назвали смену номеров на коммерческих маршрутах – чиновники планируют избавиться от нулей.

«Согласно планам, в будущем году основным преобразованием, вводимым для удобства жителей и гостей уральской столицы, станет изменение нумерации некоторых маршрутов. В настоящее время в Екатеринбурге действует целый ряд схожих номеров: № 54 – № 054, № 18 – № 018, № 5 – № 05, № 12 – № 012 и другие», – сообщили в пресс-службе мэрии. Причем для этого придется сначала маршрут отменить, а затем ввести его вновь. Всего переименуют 24 маршрута. Есть ли гарантии, что маршрут после «технической» отмены на самом деле вернут, не указывается.

Несмотря на то, что именно это в администрации назвали основным преобразованием, некоторые маршруты будут отменены вовсе. Так, перестанут существовать автобусы № 32 («Драмтеатр» – «Компрессорный») и № 64 («Мичуринский» – «Компрессорный»), вместо них мэрия решила продлить до Компрессорного автобус № 24, который сейчас ездит до УПИ. Исчезнут троллейбусы № 13 («Таганская» – «Коммунистическая») и № 16 («Таганская» – «Педуниверситет»), вместо них пустят номер 33, который должен объединить два этих маршрута.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.20

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