В Екатеринбурге снова выделяют миллионы на исследование по транспортной реформе

Администрация Екатеринбурга решила заказать очередное исследование по транспортной реформе. За последние три года это уже третий заказ на научно-исследовательскую работу по движению транспорта в городе. Мэрия на этот раз выделяет более 12 миллионов рублей.

Сегодня на сайте госзакупок появился аукцион на выполнение научно-исследовательской работы под названием: «Анализ и прогноз пространственного поведения населения города Екатеринбург и разработка транспортно-экономической модели города Екатеринбург на перспективу до 2035 года». Цель проекта – составить схему, как используется общественный транспорт в городе и спрогнозировать, что изменится в будущем. В ТЗ это сформулировали более изощренно: «разработка матрицы корреспонденций по транспорту общего пользования на основе имеющихся источников цифровых данных и разработка научного обоснованного прогноза транспортного спроса в г. Екатеринбурге в увязке с перспективами социально-экономического развития города для последующей разработки документов транспортного планирования, нацеленных на адресное устранение очагов снижения качества».

Подрядчик должен будет проанализировать, куда чаще всего передвигаются люди, нарисовать карту остановок и пересадок («формирование матрицы существующих межостановочных корреспонденций»), спрогнозировать, где лучше всего делать пересадки, а заодно придумать, как оценивать качество обслуживания, если человек пользуется автомобильным транспортом и городскими электричками. Заказчик для проведения исследования передаст генплан, данные о работе светофоров, жалобы жителей, данные о застройке, численности жителей, а также – результаты исследования, которое проводил «Город.PRO».

По итогу исполнитель должен будет составить более десятка различных таблиц с указанием обследованных рейсов, их номеров, длительности, данными о валидациях билетов и прочим. Весь этот массив информации в таблицах в администрации города просят выслать текстовым документом, как в дальнейшем чиновники будут работать с таблицами в текстовом документе, не указано. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля. Максимальная стоимость работы – 12,5 млн рублей.

Летом 2018 года администрация города заказывала научно-исследовательскую работу: «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения города Екатеринбурга». Она обошлась бюджету города в 25,2 миллиона рублей. В 2016 году аналогичную работу проводил «ГородPRO». Тогда предполагалось, что транспортная реформа пройдет в 2017 году, но из-за недовольства людей ее перенесли на 2019 год. Бюджетные деньги – около 8 миллионов рублей – «ГородPRO» возвращать отказался.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.19

Екатеринбургских стариков обирают, прикрываясь именами Медведева, Путина и депутатов – о размахе мошенничества рассказали в гордуме. / Высокинский ввел новую должность в мэрии – начальник аппарата администрации. / Четверть жителей Свердловской области недовольны медпомощью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»