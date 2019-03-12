Перед внедрением новой транспортной схемы в мэрии профильного чиновника заменили на гаишника

В екатеринбургской администрации – новая рокировка: сменился начальник комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.

Еще недавно на этой должности работал Игорь Федотов, но сейчас на официальном сайте мэрии уже значится другое имя – Игорь Ощепков, бывший начальник отдела ГИБДД УВД Екатеринбурга.

Напомним, уже на следующей неделе в гордуме должно начаться обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. Внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге мэр Александр Высокинский анонсировал еще осенью. Реформа началась с реорганизации ЕТТУ и МОАП, которые были объединены в новое муниципальное предприятие «Гортранс». Прежние городские власти планировали запустить транспортную реформу с 1 июля 2017 года. Но горожане подвергли проект жесткой критике. После этого изменение маршрутной схемы было отложено на два года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.19

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