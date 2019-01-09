Обсуждение транспортной реформы в Екатеринбурге стартует в марте

Администрация Екатеринбурга представит муниципальным депутатам программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. Согласно плану работы думы на 2019 год, обсуждение документа запланировано 19 марта в комиссии по городскому хозяйству, возглавляемой Александром Колесниковым. Докладчиком по программе выступит транспортный комитет мэрии.

Внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге мэр Александр Высокинский анонсировал еще осенью. Реформа началась с реорганизации ЕТТУ и МОАП, которые были объединены в новое муниципальное предприятие «Гортранс». По заверениям руководителя Сергея Нугаева, для горожан структурные изменения пройдут незаметно: количество подвижного состава и стоимость проезда останется прежней. При этом администрация продолжила работу по сокращению автобусных маршрутов, выполняемых коммерческими перевозчиками.

Напомним, городские власти планировали запустить транспортную реформу с 1 июля 2017 года. Но горожане подвергли проект жесткой критике. После этого изменение маршрутной схемы было отложено на два года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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