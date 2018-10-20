Новую транспортную схему Екатеринбурга начнут готовить с ближайшего понедельника

В ближайший понедельник, 22 октября, в Екатеринбурге начнется работа по созданию новой схемы движения общественного транспорта.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, об этом заявил накануне глава города Александр Высокинский в ходе инспекционной поездки по муниципальным транспортным предприятиям.

«Сегодня я пригласил с собой многих коллег, в том числе тех, кто недавно приступил к исполнению своих обязанностей, для того, чтобы люди смогли лично ознакомиться со спецификой работы предприятий. Сам я на этих предприятиях бывал неоднократно, но очень важно было еще раз все посмотреть, прежде чем приступить к реализации новой транспортной схемы. В рамках объезда мы посмотрели в том числе базу ЕМУП «МОАП» на улице Зоологической – теперь мы должны вернуться к обсуждению, как сохранить эту базу, в частности, мы будем рассматривать вариант оптимизации ее работы с базой, расположенной на улице Челюскинцев», – заявил Александр Высокинский.

По словам мэра, в 2019 году планируется согласовать итоговый проект транспортной схемы с Екатеринбургской городской думой и приступить к его реализации.

Напомним, впервые о создании новой транспортной схемы в Екатеринбурге городские власти заявили летом 2016 года. По словам чиновников, в городе слишком много маршрутов трамваев, автобусов и троллейбусов, и их надо сокращать. Разработку первого проекта мэрия поручила фонду «Город.PRO» и заплатила ему 8 млн рублей. Горожане подвергли проект жесткой критике, и реформа была отложена до 2019 года. Куратор городского транспорта, вице-мэр Евгений Липович, в феврале 2017 года ушел в отставку, а еще через год скончался. Сейчас за городской транспорт отвечает новый вице-мэр Алексей Бубнов, назначенный Высокинским всего четыре дня назад.

Екатеринбург, служба информации

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