Бывший вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович ушел из жизни

Бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. Городские власти выражают соболезнования родным и близким своего коллеги.

Основная часть трудовой биографии Евгения Липовича с конца 1980-х годов была связана с заводом керамических изделий Свердловска, а затем и Екатеринбурга. С 1994 по 2007 год он был генеральным директором ОАО «Завод керамических изделий», президентом Ассоциации строителей Екатеринбурга. С 2007 года Липович работал в должности вице-мэра. Он был одним из идеологов реформы маршрутной сети общественного транспорта Екатеринбурга, а также нес ответственность за уборку города.

В феврале 2017 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. После работы в мэрии Липович вернулся на «Завод керамических изделий» в качестве советника генерального директора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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