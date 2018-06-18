В Екатеринбурге будут проводить фестиваль бардовской песни имени Липовича

Фестиваль бардовской песни, который проводится в Екатеринбурге в честь дня города, назвали именем Евгения Липовича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о праздновании 295-летия города. Среди прочих мероприятий в программе указано проведение IX Городского фестиваля авторской песни «Август» им. Е. Липовича. Фестиваль бардовской песни пройдет в Литературном квартале 11 августа (день города – 18 августа).

Евгений Липович, бывший замглавы администрации по вопросам транспорта, известен в городе не только как чиновник. Он стал одним из организаторов фестиваля бардовской песни «Знаменка» еще будучи в стройотряде, в 1978 году. Сейчас «Знаменка» в числе самых популярных и известных бардовских слетов. Фестиваль авторской песни «Август» также был организован Липовичем, он проходит в День города.

Евгений Липович скончался на 61-м году жизни 4 марта 2018 года.

Екатеринбург, служба информации

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