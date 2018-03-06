Собираются сотни людей: в Екатеринбурге прощаются с Евгением Липовичем (ФОТО)

В Екатеринбурге начинается прощание с бывшим замглавы администрации по вопросам транспорта Евгением Липовичем. Возле Театра драмы, где будет проходить официальная часть, уже образовалась большая пробка. К зданию собираются сотни людей, среди которых – и работники горадминистрации, и строители, и рядовые горожане.

Прощание с Евгением Липовичем началось в 11 часов в Театре драмы. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», еще до начала церемонии у театра начала собираться толпа людей, желающих проводить известного чиновника в последний путь. На улицах 8 Марта и Бориса Ельцина образовались пробки из автомобилей. Многие предпочли прийти пешком. Среди пришедших – сотрудники мэрии Екатеринбурга, известные строители, чиновники и рядовые горожане.

Напомним, бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович скончался 4 марта на 61-м году жизни. Основная часть трудовой биографии Евгения Липовича с конца 1980-х годов была связана с заводом керамических изделий Свердловска, а затем и Екатеринбурга. С 1994 по 2007 год он был генеральным директором ОАО «Завод керамических изделий», президентом Ассоциации строителей Екатеринбурга. С 2007 года Липович работал в должности вице-мэра. Он был одним из идеологов реформы маршрутной сети общественного транспорта Екатеринбурга, а также нес ответственность за уборку города.

В феврале 2017 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. После работы в мэрии Липович вернулся на «Завод керамических изделий» в качестве советника генерального директора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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