Прощание с бывшим вице-мэром Екатеринбурга Евгением Липовичем пройдет в Театре драмы

Прощание с бывшим заместителем главы администрации Екатеринбурга Евгением Липовичем состоится завтра.

Как сообщила представитель мэрии Виктория Мкртчян, горожане смогут проститься с Евгением Липовичем в 11 часов в Театре драмы.

Напомним, бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович скончался вчера на 61-м году жизни. Основная часть трудовой биографии Евгения Липовича с конца 1980-х годов была связана с заводом керамических изделий Свердловска, а затем и Екатеринбурга. С 1994 по 2007 год он был генеральным директором ОАО «Завод керамических изделий», президентом Ассоциации строителей Екатеринбурга. С 2007 года Липович работал в должности вице-мэра. Он был одним из идеологов реформы маршрутной сети общественного транспорта Екатеринбурга, а также нес ответственность за уборку города.

В феврале 2017 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. После работы в мэрии Липович вернулся на «Завод керамических изделий» в качестве советника генерального директора.

Екатеринбург, служба информации

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