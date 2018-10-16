Вице-мэром по благоустройству Екатеринбурга стал бывший глава Счетной палаты

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового заместителя по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. Им стал Алексей Бубнов.

Как сообщается на сайте мэрии, Бубнов до этого назначения с 2014 года был председателем Счетной палаты Екатеринбурга. В 2010-2013 годах работал замминистра общего и профессионального образования Свердловской области. Курировал вопросы экономики и финансов. Кроме того, успел поработать в сфере строительства. Опыт работы в администрации города у него тоже был – в 2003 году был председателем комитета экономики в администрации Кировского района, с 2004 по 2010 годы был замглавы администрации Кировского района по вопросам экономике и строительства. Новый зам по благоустройству в Екатеринбурге имеет два образования – он закончил специальность «Математика» и «Государственное и муниципальное управление».

Алексей Бубнов сменил на этой должности Евгения Архипова, с которым Высокинский не продлил контракт.

Екатеринбург, служба информации

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