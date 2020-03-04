Бывший вице-мэр из команды Тунгусова нашел работу в стратегически важном областном управлении

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Евгений Архипов вышел на работу в Управлении капитального строительства Свердловской области. Информацию «Новому Дню» подтвердили в УКС. Однако сам Архипов пока недоступен для комментария по чисто технической причине – ему еще не установили короткий добавочный номер, и секретарь управления не может соединить с ним для разговора.

Напомним, Евгений Архипов покинул пост вице-мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Екатеринбурга в октябре 2018 года, контракт с ним не продлил новый глава города Александр Высокинский. Архипов, которого тогда сменил Алексей Бубнов, был одним из тех, кого причисляли к команде Владимира Тунгусова. Осенью 2018-го «серый дом» также покинули вице-мэры Сергей Тушин (идеологический блок), Алексей Кожемяко (ЖКХ), Алексей Белышев (строительство), Андрей Корюков (стратегическое планирование), Михаил Матвеев (социальные вопросы). Впрочем, формально последний в здании остался, став депутатом гордумы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.03.20

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