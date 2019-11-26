В Екатеринбурге снова проведут исследование городского транспорта: бюджет выделил 27 млн

Администрация Екатеринбурга в очередной раз организует исследование работы общественного транспорта. На этот раз необходимо просчитать тарифы и актуализировать документы по долгосрочному планированию. При этом новое исследование мэрия заказывает спустя месяц после того, как заплатила за предыдущее аналогичное. Из бюджета на работы выделяется 27,5 млн рублей.

Исследование проведут в два этапа. В ходе первого подрядчик должен будет посчитать вместимость транспорта и интервалы движения в соответствии с «нормативами комфортности проезда», оценить себестоимость перевозки, разработать тарифную политику и обосновать ее, оценить капитальные затраты на 2020-2023 годы, определиться с инвестиционной составляющей, а также выяснить, сколько придется доплачивать из бюджета при снижении тарифов и разработать проект комплексной схемы организации общественного транспорта в городе. На втором этапе исполнитель будет заниматься анализом состояния транспорта, составлять схему расположения остановочных пунктов, предлагать варианты ускоренного обновления транспортного парка, разрабатывать финансовую модель, прогнозировать доходы бюджета и т.д.

В техзадании указаны сроки выполнения исследования, и, судя по ним, это будет работа из прошлого: первый этап должен быть закончен в феврале 2019 года, второй продлится с 16 февраля 2019 года по 30 июня 2020 года. Вероятно, имеется в виду все же 2020 год на всех этапах.

Чтобы провести работы, исполнителю предоставят генплан, данные с навигаторов и валидаторов на общественном транспорте, отчеты о транспортных исследованиях и отчет по разработке транспортно-экономической модели города Екатеринбург на перспективу до 2035 года. За последнее исследование город заплатил в конце октября этого года 9,4 млн рублей.

Ранее администрация заказывала научно-исследовательскую работу «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения города Екатеринбурга». Она обошлась бюджету города в 25,2 миллиона рублей. В 2016 году аналогичную работу проводил «ГородPRO». Тогда предполагалось, что транспортная реформа пройдет в 2017 году, но из-за недовольства людей ее перенесли на 2019 год. Бюджетные деньги – около 8 миллионов рублей – «ГородPRO» возвращать отказался.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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