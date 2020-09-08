В Екатеринбурге с 2021 года появится единый проездной на общественный транспорт

В администрации Екатеринбурга анонсировали очередной этап транспортной реформы. Он включает закупку новых автобусов большой вместимости, строительство трамвайных линий в микрорайонах Солнечном и Академическом, повышение зарплаты водителей общественного транспорта, оборудование остановок в пешей доступности и контроль за графиком движения автобусов, трамваев и троллейбусов.

«Общественный транспорт – одна из наиболее востребованных услуг в городе. Чтобы его движение было максимально быстрым, надежным и безопасным, мы намерены совершенствовать светофорный режим, устанавливать камеры фотовидеофиксации и датчики скорости, обустроить выделенные полосы для движения общественного транспорта», – заявил на пресс-конференции вице-мэр по благоустройству и транспорту Алексей Бубнов.

Также с 2021 года будет введен единый проездной билет на все виды транспорта стоимостью 1 500 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. При этом будут значительно сокращено число тарифов: вместо 41 останется восемь. Единый проездной одновременно будет пересадочным билетом – горожанин, заплатив 32 рубля за проезд, сможет сделать бесплатную пересадку в течение 90 минут.

Напомним, на исследование пассажиропотока для проведения транспортной реформы мэрия потратила 12 миллионов рублей из бюджета. Расчетами занималась московская компания «Центр экономики инфраструктуры».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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