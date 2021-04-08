Мэрия обещает в этом году не повышать плату за проезд

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обещал, что в 2021 году администрация не будет повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Напомним, ранее обсуждался вопрос о новой цене – 32 рубля.

«Повышения платы в общественном транспорте в этом году не будет», – сообщил сегодня на пресс-конференции Орлов.

Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга анонсировали очередной этап транспортной реформы. Он включает закупку новых автобусов большой вместимости, строительство трамвайных линий в микрорайонах Солнечном и Академическом, повышение зарплаты водителей общественного транспорта и так далее. Одним из пунктов реформы будет введение единого проездного билета на все виды транспорта стоимостью 1 500 рублей. Единый проездной одновременно будет пересадочным билетом – горожанин, заплатив 32 рубля за проезд, сможет сделать бесплатную пересадку в течение 90 минут.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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