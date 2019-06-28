Лопнувший «Татфондбанк» банкротит екатеринбургских автоперевозчиков

«Татфондбанк», лишенный лицензии в 2017 году, банкротит двух частных перевозчиков в Екатеринбурге – компании принадлежат семье экс-постпреда Татарстана в Свердловской области Ринату Садриеву.

В Арбитражный суд по Свердловской области поданы иски о банкротстве компаний «Ю-ви-эй-транс» и «Авто-Вираж». В первом случае, как указано в картотеке суда, речь идет о долге в 18,7 млн рублей. По данным Seldon.Basis, владелец этой компании – Ринат Садриев. Сейчас компания обслуживает три автобусных маршрута в Екатеринбурге – № 2, 19, 37. В требованиях к «Авто-Виражу» указана сумма в 14,9 млн рублей. Фирма принадлежит Алене Садриевой, обслуживает автобусный маршрут № 011.

Добавим, администрация Екатеринбурга анонсировала третью попытку провести транспортную реформу. По задумке, она будет проходить постепенно, без единоразового и тотального урезания маршрутов. Ее реализацией занимается московская компания, которая посчитает популярность маршрутов в зависимости от точки на карте города и времени суток и по итогам этого подсчета начнет резать менее популярные. Перевозчики ранее высказывали опасения, что их бизнес от этой реформы может пострадать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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