Цены на проезд на метро и тарифы Е-карты изменятся с 15 мая

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил новые тарифы для проезда в муниципальном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цены на проезд изменятся с 15 мая. Одна поездка на метро будет стоить 32 рубля для граждан без льгот, для студентов – 28,5 рублей, для школьников – 27,5 рублей. Отметим, что упраздняется безлимитный тариф на все четыре вида общественного транспорта. Проездной на три вида наземного транспорта будет стоить 2 380 рублей для граждан без льгот, 1 575 рублей для студентов, 840 рублей для школьников. Для пенсионеров проездной с количеством не более 40 поездок в месяц будет стоить 469 рублей.

Граждане, которые положили на свои Е-карты средства по старым тарифам, смогут пользоваться ими, пока они не кончатся. Затем пополнять карту придется уже исходя из новых цен.

Напомним, 25 апреля правительство Свердловской области одобрило проект постановления о повышении предельного тарифа на проезд в екатеринбургском метрополитене до 32 рублей. Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, а опубликован он был 26 апреля.

Пока жетоны продаются по старой цене – 28 рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.19

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