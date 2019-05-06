Новые тарифы на проезд по Е-карте пока не утверждены

Администрация Екатеринбурга пока не вносила изменений в тарифы, которые установлены для пользователей Е-карт.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, решений по изменению тарифов пока нет, однако как только они будут приняты, администрация об этом известит. Это должно случиться в ближайшие дни.

Напомним, 25 апреля правительство Свердловской области одобрило проект постановления о повышении предельного тарифа на проезд в екатеринбургском метрополитене до 32 рублей. Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, а опубликован он был 26 апреля. Сегодня жетоны в метро еще продаются по старой цене – 28 рублей, никаких объявлений о скором изменении тарифа на станциях нет.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлый раз предельный тариф на проезд в метро повышался в январе 2017 года – с 26 до 28 рублей. Через несколько дней после этого администрация Екатеринбурга утвердила и обновленные тарифные планы для пользователей Е-карты – например, «безлимитный» электронный проездной для льготных категорий граждан подорожал с 426 до 1000 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.19

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