Тариф на проезд в метро увеличен до 32 рублей

Правительство Свердловской области одобрило проект постановления о повышении предельного тарифа на проезд в екатеринбургском метрополитене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цена на одну поездку поднимется с 28 до 32 рублей. Как доложил на заседании правительства председатель РЭК Владимир Гришанов, в тариф заложена инвестиционная составляющая. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования в «Областной газете», то есть ориентировочно между 6 и 11 мая.

Как уже сообщал «Новый День», городские власти уже давно морально готовят екатеринбуржцев к повышению цен на проезд в метро. В январе этого года они заявляли, что в настоящее время себестоимость одной поездки – 29 рублей 60 копеек, тогда как стоимость проезда – 28 рублей, в связи с чем администрация города Екатеринбурга субсидирует затраты предприятия. Добавим, что еще в 2016 году метрополитен обращался в РЭК Свердловской области с просьбой установить ему предельный тариф на уровне 35 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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