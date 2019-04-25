Коммунисты собирают митинг против повышения стоимости проезда в метро: ждут 100 человек

КПРФ готовит митинг против повышения тарифа на проезд в метро.

О том, что коммунисты собираются протестовать, на своей странице в фейсбуке написал депутат Екатеринбургской гордумы от КПРФ Андрей Пирожков. «Если промолчать в этот раз, то повышение стоимости проезда в остальном городском транспорте будет в ближайшее время!" – считает он. Митинг состоится в понедельник, 29 апреля с 17:00 у здания ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» на улице Володарского, 3. В беседе с корреспондентом РИА «Новый День» Пирожков уточнил, что площадку им уже согласовали. Коммунисты ожидают около 100 участников.

Добавим, сегодня правительство Свердловской области одобрило проект постановления о повышении предельного тарифа на проезд в екатеринбургском метрополитене – с 28 до 32 рублей. Постановление еще не опубликовано, но в его проекте сообщалось, что норма начнет действовать спустя 10 дней с момента опубликования – то есть ориентировочно между 6 и 11 мая.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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