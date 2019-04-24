Проезд в метро подорожает после майских праздников

Стоимость проезда в екатеринбургском метрополитене поднимется уже после майских праздников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос об установлении предельного максимального тарифа на проезд в метро уже включен в повестку завтрашнего заседания областного правительства. Докладчиком по нему заявлен председатель Региональной энергетической комиссией Владимир Гришанов.

Напомним, согласно проекту постановления, цена на одну поездку поднимется с 28 до 32 рублей. Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования в «Областной газете», то есть ориентировочно между 6 и 11 мая. Как уже сообщал «Новый День», городские власти уже давно морально готовят екатеринбуржцев к повышению цен на проезд в метро. В январе этого года они заявляли, что в настоящее время себестоимость одной поездки – 29 рублей 60 копеек, тогда как стоимость проезда – 28 рублей, в связи с чем администрация города Екатеринбурга субсидирует затраты предприятия. Добавим, что в 2016 году метрополитен обращался в РЭК Свердловской области с просьбой установить ему предельный тариф на уровне 35 рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.04.19

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