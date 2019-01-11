«Себестоимость – 29,6 рублей»: горожан готовят к росту тарифа на проезд в метро

Увеличение предельного тарифа на одну поездку в екатеринбургском метрополитене, судя по всему, стало вопросом самого ближайшего будущего. Администрация города заявила о намерении увеличить темпы развития подземки, а также заявила, что себестоимость одной поездки выше, чем существующий тариф.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в настоящее время себестоимость одной поездки – 29 рублей 60 копеек, тогда как стоимость проезда – 28 рублей. «В связи с этим администрация города Екатеринбурга субсидирует затраты предприятия. Эти субсидии метрополитен и направил на капитальный ремонт первых двух составов, хотя у метро есть и другие проблемы, которые также требуют вложения финансов. Естественно, что постоянно вкладываться только в составы предприятие просто не сможет. А обновить надо еще 11 составов (из 15 два отремонтировали, а два еще не нуждаются в ремонте или замене). Дальше предприятие будет опираться на собственную инвестиционную программу. А ее реализация очень важна. Пассажиропоток будет увеличиваться», – говорят в горадминистрации. В мэрии также сообщают, что в городском бюджете 2019 года уже предусмотрено порядка 100 миллионов рублей на начальные работы по проектированию второй ветки до ВИЗа.

Напомним, в 2016 году метрополитен обращался в РЭК Свердловской области с просьбой установить ему предельный тариф на уровне 35 рублей. Горожане тогда сетовали, что аппетиты Екатеринбургского метрополитена практически равны столичным: 35 рублей сейчас стоит одна поездка на метро в Санкт-Петербурге (в Москве – 50 рублей). Во всех остальных городах тарифы ниже: Нижний Новгород и Новосибирск – 20 рублей, Самара – 23 рубля. «А почему сразу не стольник?», «дороже только в Москве, но там хоть реальное метро, а не «аппендикс», – писали на форумах пассажиры. В итоге с 2017 года тариф на проезд в метро повысился с 26 до 28 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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