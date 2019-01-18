В Екатеринбурге повысилась стоимость электронных проездных для льготников

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о повышении стоимости электронных проездных билетов для льготных категорий граждан – ветеранов, инвалидов, пенсионеров по возрасту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения коснутся только одного тарифного плана – 40 поездок в течение календарного месяца на любом виде транспорта. С декабря 2017 года до сегодняшнего дня действовал тариф в 450 рублей, теперь он повышен до 469 рублей. «Безлимитный» проезд для льготников пока остается на прежнем уровне – 1000 рублей в месяц.

Отметим, что городская администрация не скрывает, что в обозримом будущем может быть повышен тариф на проезд в екатеринбургском метрополитене. По словам чиновников, себестоимость одной поездки – 29,6 рублей, а горожане платят всего 28 рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.01.19

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