Стоимость проезда в екатеринбургском транспорте повышена до 28 рублей

Публикации за 13.01.17

Предельный тариф на проезд в городском транспорте Екатеринбурга повышен с 26 до 28 рублей. Такое решение приняла сегодня Региональная энергетическая комиссия области.

Новый тариф будет действовать на всех видах общественного транспорта с 1 февраля.

Напомним, ранее рассмотрение этого вопроса неоднократно откладывалось. В конце декабря глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе своей итоговой пресс-конференции заявил, что тариф может повыситься до 29 рублей. «Предпосылки к повышению цен были давно. Еще когда мы обсуждали повышение тарифа до 26 рублей, транспортные предприятия закладывали обоснование на 28 рублей. Поэтому в этом году они снова обратились в РЭК. Предварительно можно говорить, что речь шла о 29 рублях за поездку, но это только в том случае, если пассажир покупает разовый билет за наличные деньги. При пользовании электронным кошельком останется 26 рублей. Повторяю, РЭК еще не приняла решение, но это цифры, которые обсуждались», – заявил Якоб. При этом напомним, что Екатеринбургский метрополитен надеется повысить свой тариф до 35 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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