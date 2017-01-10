РЭК утвердила предельный тариф на проезд в размере 18 рублей, но не для всех

Публикации за 10.01.17

Региональная энергетическая комиссия утвердила новые предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении. Изменения будут касаться почти всех перевозчиков, но есть и исключения.

Как сообщили в РЭК, одна поездка внутри города должна стоить не более 18 рублей, в пригородном сообщении – не более 2,10 руб. за 1 километр. До этого, начиная с 2013 года, действовали тарифы в 16 рублей за поездку по городу и 1,9 руб./км – в пригород. Они оставались без изменения 3,5 года.

Между тем это касается не всех перевозчиков. «Указанные тарифы будут применяться перевозчиками на территории Свердловской области, за исключением перевозчиков, применяющих утверждённые в установленном порядке индивидуальные предельные тарифы», – сообщает РЭК. На практике это значит, что некоторым удалось обосновать более высокие тарифы. Например, автотранспортным предприятиям Ревды РЭК разрешила брать 20 рублей за поездку, «Тагильскому трамваю» – 19 рублей, транспортникам Алапаевского района – 2,22 руб./км.

Дольше всего длится эпопея с обсуждением индивидуальных предельных тарифов для транспортников Екатеринбурга. В конце декабря глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе своей итоговой пресс-конференции заявил, что тариф может повыситься до 29 рублей. «Предпосылки к повышению цен были давно. Еще когда мы обсуждали повышение тарифа до 26 рублей, транспортные предприятия закладывали обоснование на 28 рублей. Поэтому в этом году они снова обратились в РЭК. Предварительно можно говорить, что речь шла о 29 рублях за поездку, но это только в том случае, если пассажир покупает разовый билет за наличные деньги. При пользовании электронным кошельком останется 26 рублей. Повторяю, РЭК еще не приняла решение, но это цифры, которые обсуждались», – заявил Якоб. При этом напомним, что Екатеринбургский метрополитен надеется повысить свой тариф до 35 рублей.

На данный момент заседание правления РЭК по утверждению тарифов для областного центра не назначено.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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