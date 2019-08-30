В мэрии Екатеринбурга обсудят возможность включения метро в городской проездной

В администрации Екатеринбурга создана рабочая группа, которая рассмотрит возможность включения в универсальный проездной «Е-карты» проезд в метро. В нее вошли руководители различных подразделений мэрии и директор компании «И-Сеть» Павел Ведерников. Первое заседание рабгруппы состоится на следующей неделе, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в мае этого года тариф на проезд в метро увеличился с 28 до 32 рублей. В других видах общественного транспорта – автобус, трамвай и троллейбус – стоимость одной поездки осталась прежней. Городские власти объяснили, что повышение тарифа в подземке вызвано необходимостью обновления парка вагонов метро. При этом по техническим причинам метрополитен был исключен из универсального проездного «Е-карты», по которому поездки для горожан и льготников обходится дешевле, чем по общему тарифу. Это вызвало недовольство среди пенсионеров и жителей Екатеринбурга, регулярно пользующихся метро.

Жалобы поступили к уполномоченному по правам человека Свердловской области Татьяне Мерзляковой, сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена. В начале августа Мерзлякова направила запрос в мэрию с просьбой вернуться к данному вопросу. В ответ Александр Высокинский сообщил о создании рабочей группы и предложил уполномоченному по правам человека войти в ее состав.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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