В Екатеринбурге родители школьников требуют вернуть метро в «Е-карту»

В Екатеринбурге родители возмущаются стоимостью проезда в общественном транспорте для детей – во всех городах ученики имеют право на льготный проезд, которого лишены школьники на Урале. Они собирают подписи под обращением, которое планируется направить в областное минтранспорта и правительство. Недовольство их связано с тем, что из единого проездного вычеркнули поездки в метро, на которые школьники тратят, как и взрослые горожане, 32 рубля.

«Поступило ко мне обращение родителей школьников и студентов. Подписалось 80 человек. Родители возмущены стоимостью проезда в общественном транспорте города, а если точнее, итоговой стоимостью, которая у них получается при условии исключения метро из единого проездного. И их можно понять! После исключения метро из проездного расходы на проезд выросли до 1,5-2 тысяч рублей в месяц», – сообщила на своей странице в фейсбуке член городской общественной палаты Екатерина Петрова.

Между тем в других крупных городах, где есть метро, дети пользуются льготами: в Казани тариф для школьников – безлимит на все виды транспорта – 295 руб./месяц, в Новосибирске безлимитный проездной на все виды транспорта – 850 рублей в месяц, а поездка в метро школьнику обходится в 11 рублей. В Москве полный безлимит для ребенка – 655 в месяц. В Екатеринбурге «Е-карта» на три вида транспорта для школьника стоит 840 рублей, метро оплачивается по «взрослому» тарифу. «Если взять даже не каждый день, а 3-4 поездки в неделю на метро дополнительно к наземному транспорту, мы получаем стоимость проезда 850 руб+1024 руб. метро. (32 поездки в месяц) =1874 руб. в месяц, и это минимум, а не безлимит на метро. А если учесть все возможные поездки, то в среднем на проезд школьник потратит около 2000 руб./месяц», – сообщают родители в своем письме (имеется в распоряжении редакции).

Они обращались в комитет по транспорту, но получили, по словам авторов письма, только отписки.

Екатерина Петрова рассказала, что планирует поднять этот вопрос на заседании Общественной палаты, куда пригласит представителей комитета по транспорту и метрополитена. Обращение будет направлено в региональные министерство транспорта и правительство. Кроме того, Петрова считает, что есть повод для проверки финансовой деятельности метрополитена. Пока же продолжается сбор подписей.

Напомним, цены на проезд в метро в Екатеринбурге подняли с 15 мая. И тогда же метро вычеркнули из «Е-карты», обосновав это как раз тем, что у этого вида транспорта отличная от других стоимость проезда. В мэрии повышение цен обосновали «необходимостью отремонтировать еще 11 составов метро». В августе чиновники решились создать рабочую группу, которая занялась бы возможностью включения метро в универсальный проездной «Е-карты». Но с тех пор ничего не изменилось.

Екатеринбург, служба информации

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