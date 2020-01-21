Прокуратура попросила Высокинского вернуть метро в проездной для школьников (ДОКУМЕНТ)

Прокуратура Екатеринбурга подключилась к борьбе родителей за возвращение метрополитена в льготный проездной для школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила в соцсети член городской Общественной палаты Екатерина Петрова. «Ну вот и прокуратура подключилась к решению вопроса со стоимостью проезда для школьников. Правда, в виде общих рекомендаций, но тем не менее. Ждем уже, что скажет мэрия – когда введут временный вариант единого проездного в метро за 1 360 рублей и вообще когда уже метрополитен разберется со своими турникетами», – написала она.

В приложенном к посту письме из городской прокуратуры сообщается, что 13 января в адрес Александра Высокинского было направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность вернуть единый льготный проездной для учащихся. В прокуратуре признают, что город был вправе повысить стоимость поездки в метро, но просят учесть социальную значимость вопроса.

Напомним, цены на проезд в метро в Екатеринбурге подняли с 28 до 32 рублей 15 мая. И тогда же метро вычеркнули из «Е-карты», обосновав это как раз тем, что у этого вида транспорта отличная от других стоимость проезда. Этим были возмущены все категории горожан, но особенно – родители школьников, дети которых ездят на учебы на метро. После исключения метрополитена из школьного проездного расходы на проезд выросли до 1,5-2 тысяч рублей в месяц. Между тем в других крупных городах, где есть метро, дети пользуются льготами: в Казани тариф для школьников – безлимит на все виды транспорта – 295 руб./месяц, в Новосибирске безлимитный проездной на все виды транспорта – 850 рублей в месяц, а поездка в метро школьнику обходится в 11 рублей. В Москве полный безлимит для ребенка – 655 в месяц. В Екатеринбурге «Е-карта» на три вида транспорта для школьника стоит 840 рублей, метро оплачивается по «взрослому» тарифу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.01.20

В Екатеринбурге нашли мертвым мужчину, пропавшего после новогоднего корпоратива. / Депутатов заксо вызовут из отпусков ради реформы Конституции. / В центре Екатеринбурга снегоуборочная машина сбила пешехода (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»