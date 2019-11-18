В гордуме Екатеринбурга анонсировали аудит оператора «Е-карт»

Счетная палата Екатеринбурга по поручению спикера гордумы Игоря Володина проведет аудит компании «И-сеть», которая выпускает городские транспортные карты. Как считает председатель думы, оператор использует необоснованные наценки на свои услуги, и если их отменить, можно добиться снижения стоимости проезда в городском общественном транспорте примерно на 20%.

Дело в том, что в фактическую стоимость «Е-карты» закладываются средства на электронный сервис. По мнению экспертов, «И-сеть» за свои услуги при каждой транзакции берет 4-6 рублей. С учетом того, что в месяц по картам проезжает порядка 10 миллионов пассажиров, наценка оператора получается слишком высокой. Поэтому необходима проверка предприятия, рассказал «Новому Дню» спикер Игорь Володин.

Отметим, что расследованием стоимости «Е-карт» занималась и член городской общественной палаты Екатерина Петрова. Проанализировав бухгалтерскую отчетность «И-сети», она подсчитала, что в 2018 году на счет компании поступило 404 миллиона 407 тысяч рублей, при этом выручка составила почти 110 миллионов. Таким образом, примерно четверть с каждой оплаты «Е-карты» оператор электронного сервиса забирает себе. Скандал вокруг «Е-карт» начался после жалоб горожан на то, что в Екатеринбурге не действуют льготные тарифы для школьников на проезд в метро. С тех пор, как цену в подземке подняли до 32 рублей, единый проездной – «Е-карта» – не действует в метрополитене. Родители школьников возмутились этим фактом, поскольку за один жетон в метро для ребенка им приходится платить больше, чем за билет в автобусе, трамвае или троллейбусе.

«Счетная палата уже начала проверку предприятия. Итоги аудита будут представлены в середине декабря. Мы обязательно публично расскажем о них. Если наценки подтвердятся, в таком случае мы поднимем вопрос об отказе от услуг такого оператора или проведения новых торгов. Возможно, придется поменять и других участников процесса обслуживания «Е-карты», например – банк. Но это решение будет принято после того, как станут известны результаты проверки», – прокомментировал Игорь Володин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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