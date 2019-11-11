В правительстве области объяснили, почему школьникам нельзя по «Е-карте» проехать в метро

Вот уже полгода в Екатеринбурге не действуют льготные тарифы для школьников на проезд в метро. С тех пор, как цену в подземке подняли до 32 рублей, единый проездной – «Е-карта» – не действует в метрополитене. Этим фактом возмущаются родители, поскольку за один жетон в метро для ребенка им приходится платить больше, чем за билет в автобусе, трамвае или троллейбусе.

На ситуацию обратила внимание представительница Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, которая обратилась с запросом в правительство Свердловской области. Там ей ответили, что «Е-карта», которая прежде исправно работала в подземке, теперь не используется «по техническим причинам». «По информации, представленной администрацией города Екатеринбурга, по техническим причинам, метрополитен, как вид транспорта, исключен из электронных проездных билетов (Е-карта) на четыре вида транспорта и оплачивается отдельно любыми существующими способами, в том числе Е-картой с тарифным планом «электронный кошелек» для школьника на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро). Стоимость проезда по данному тарифу установлена в размере 23,50 руб. за поездку в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) и 27,50 руб. за поездку в метро», – говорится в ответе руководителя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова. Напомним, цены на проезд в метро в Екатеринбурге подняли с 15 мая. И тогда же метро вычеркнули из «Е-карты», обосновав это как раз тем, что у этого вида транспорта отличная от других стоимость проезда. В мэрии повышение цен обосновали «необходимостью отремонтировать еще 11 составов метро».

В августе чиновники решились создать рабочую группу, которая занялась бы возможностью включения метро в универсальный проездной «Е-карты». Но с тех пор ничего не изменилось. Как уточнила Петрова, в ближайшее время Общественная палата Екатеринбурга проведет круглый стол с участием представителей комитета по транспорту и метрополитена, чтобы разобраться в ситуации.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

«Корпорация развития» начала финансовый аудит своей «черной дыры». / Через десять дней медкомиссия на права станет дороже в разы – Минздрав приказал брать у всех анализы на наркотики и алкоголь (ДОКУМЕНТ). / «Ситуация критическая», – власти задолжали спортивным клубам миллионы рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»