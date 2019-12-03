В мэрии пообещали решить «технические проблемы» с включением метро в льготные тарифы «Е-карты» в 2020 году

Компания «И-сеть» прорабатывает вопрос о подключении метрополитена в льготный тариф «Е-карты». Об этом заявил сегодня на заседании думы начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин.

По словам чиновника, специалисты работают с «технически сложной» проблемой, которую невозможно решить в краткие сроки. Однако в следующем году администрация города «постарается решить этот вопрос», пообещал Прядеин.

Также он отметил, что в социально-экономическом прогнозе развития Екатеринбурга до 2022 года повышение цены на проезд в общественном транспорте не заложено.

Цены на проезд в метро в Екатеринбурге подняли с 15 мая, с 28 до 32 рублей. И тогда же метро вычеркнули из «Е-карты», поскольку стоимость поездки на других видах общественного транспорта не изменилась.

Еще в конце лета в мэрии собирались создать рабочую группу по включению метро в универсальный проездной «Е-карты». Но с тех пор ничего не изменилось.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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