«Стыд и срам»: Чернецкий упрекнул федеральное правительство из-за екатеринбургского метро (ФОТО)

На встрече с депутатами Госдумы РФ и членами Совета Федерации в полпредстве УрФО сенатор и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий разнес политику федеральной власти по финансированию строительства метро в регионах, в частности – в Екатеринбурге.

«Строительство первой ветки метро в 2011 году закончили, после ни копейки не выделялось. Я могу понять руководителей региона и города: проектировать, не имея представления как дальше будет, – это рискованно. Мне в принципе непонятно, почему государство отворачивается от транспортных проблем в крупных городах. Мы провели опрос – львиная доля людей называет транспортную проблему как одну из основных. Стыд и срам, что Москва 25 станций строит, а остальные – ни одной в год. Если бы хотя бы по 2 млрд на каждый город с метро выделялось, это не такие большие деньги, плюс софинансирование, мы бы во всех крупных городах двинули бы проблему. В тяжелые нулевые было финансирование из госбюджета», – заявил Чернецкий.

Полпред в УрФО Николай Цуканов возразил, что транспорт – это муниципальные полномочия, но с другой стороны, Свердловская область может претендовать на поддержку бюджета как регион с большими отчислениями в бюджет. «Но ждать и не начинать работу, потому что кто-то вам скажет… Вам министр транспорта ответил, что у вас нет пассажиропотока. А кто вам мешал рассчитать поток? Муниципалитет должен был это сделать», – ответил Цуканов, добавив, что «если муниципалитет не продемонстрировал желание строительства того или иного объекта», то федеральные министерства не будут поддерживать проект.

Он же упомянул Челябинск, где есть недостроенное метро. После чего к дискуссии подключился челябинский парламентарий: «Надо 60 млрд, чтобы закопать или 60 млрд, чтобы достроить. Согласен с Чернецким, надо вернуться к теме. Без федерального финансирования, метро не будет развиваться».

Добавим, в Челябинске начинали строить метро, частично построили две станции и свернули работы в 2010 году из-за отсутствия денег.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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