Экс-главе Каменска-Уральского вынесут приговор 22 июля. Прокурор требует 8 лет условно

Сегодня в Синарском райсуде Каменска-Уральского завершились прения сторон по уголовному делу управляющего Южным управленческим округом, бывшего мэра Михаила Астахова, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщила РИА «Новый День» консультант суда Лидия Карпова, прокурор потребовал для Астахова 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штраф в 12 млн рублей. Также прокуратура просит лишить Астахова ранее полученных государственных наград и права занимать должности в государственных и муниципальных органах на 10 лет. Оглашение приговора назначено на 22 июля.

Напомним, глава Южного управленческого округа (ранее – мэр Каменска-Уральского) Михаил Астахов был задержан 12 мая 2018 года по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году Астахов получил взятку от представителя строительной фирмы за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детского сада и двух жилых домов. При этом часть работ фактически не была выполнена, однако деньги за них подрядчик получил. По данным следствия, в общей сложности Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе автомобиль Toyota-Venza.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 09.07.19

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