Заседание по уголовному делу Михаила Астахова отложено из-за его болезни

Назначенное на завтра, 28 марта, заседание Синарского районного суда Каменска-Уральского по уголовному делу в отношении бывшего мэра Михаила Астахова отложено.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, 67-летний Михаил Астахов не сможет участвовать в заседании по состоянию здоровья, и эта информация была официально подтверждена медиками. Ориентировочно следующее заседание состоится во второй половине апреля.

Напомним, глава Южного управленческого округа (ранее – мэр Каменска-Уральского) Михаил Астахов был задержан 12 мая 2018 года по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году Астахов получил взятку от представителя строительной фирмы за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детского сада и двух жилых домов. При этом часть работ фактически не была выполнена, однако деньги за них подрядчик получил. По данным следствия, в общей сложности Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе автомобиль Toyota-Venza.

Таким образом, Астахову по инкриминируемой ч. 6 ст. 290 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки (413 млн рублей) или без такового. На первом открытом заседании подсудимый успел сделать заявление о своей невиновности. «Обычная ситуация, когда город начинает строить объекты и появляются желающие попасть на эти объекты. Когда приходят недобросовестные застройщики и начинают всякими способами это творить», – прокомментировал свою позицию Астахов. Чиновник рассказал, что уже 10 месяцев сидит без работы, так как написал заявление о временном отстранении от должности.

Каменск-Уральский, служба информации

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