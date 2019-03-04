Экс-мэр Астахов, обвиняемый в получении многомиллионной взятки, заявил в суде о своей невиновности (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

Сегодня в Синарском районном суде Каменска-Уральского состоялось первое открытое заседание по громкому коррупционному делу, фигурантом которого является управляющий Южным управленческим округом и экс-глава Каменска-Уральского Михаил Астахов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, адвокат обвиняемого в суд не явился, предупредив, что не сможет присутствовать. В связи с этим судья Татьяна Серебрякова удовлетворила его ходатайство о переносе слушания на другой день – 12 марта.

Астахов в суде

Тем не менее, подсудимый успел сделать заявление о своей невиновности. «Обычная ситуация, когда город начинает строить объекты и появляются желающие попасть на эти объекты. Когда приходят недобросовестные застройщики и начинают всякими способами это творить», – прокомментировал свою позицию Астахов. Чиновник рассказал, что уже 10 месяцев сидит без работы, так как написал заявление о временном отстранении от должности. На вопрос журналистов, кто выступил с обвинением, Астахов отвечать отказался. «Я не знаю, стоит ли сейчас говорить, имею ли я право об этом говорить. Я все эти десять месяцев не имел права общаться ни с кем. Ни с людьми, работающими в администрации, тем более с людьми, которые идут свидетелями по делу», – сказал он.

Напомним, глава Южного управленческого округа (ранее – мэр Каменска-Уральского) Михаил Астахов был задержан 12 мая 2018 года по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году Астахов получил взятку от представителя строительной фирмы за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детского сада и двух жилых домов. При этом часть работ фактически не была выполнена, однако деньги за них подрядчик получил. По данным следствия, в общей сложности Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе автомобиль Toyota-Venza. Таким образом, Астахову по инкриминируемой ч. 6 ст. 290 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки (413 млн рублей) или без такового. При этом по итогам 2017 года Астахов оказался самым обеспеченным управляющим округом: он заработал за позапрошлый год 3,6 миллиона рублей. В декларации он также указал два дома площадью 186 и 33 кв. м, три земельных участка (два размерами в 12 и 17 соток и один поменьше – 25 квадратных метра). Кроме того, у Астахова есть гараж, в котором хранится автомобиль Mitsubishi Оutlander. На супругу арестованного главы записана квартира площадью 83,5 «квадрата». В декабре 2018 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга сообщил, что дело экс-градоначальника направлено в другой суд – «по подведомственности», в Синарский райсуд Каменска-Уральского, который, кстати, расположен практически в том же здании, что и мэрия, только в другом крыле.

Какие именно контракты подвели под монастырь Астахова – говорится в расследовании «Нового Дня».

Видео из зала суда в ближайшее время появится на нашем канале.

Каменск-Уральский, Владислав Траньков, Александр Саливанчук

Каменск-Уральский. Другие новости 04.03.19

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