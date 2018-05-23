Арестованный Астахов оказался самым богатым среди управляющих округами

Руководители администраций управленческих округов Свердловской области отчитались о своих доходах и имуществе за 2017 год.

Управляющий Южным округом Михаил Астахов, находящийся под домашним арестом по уголовному делу о взяточничестве, заработал за прошлый год 3,6 миллиона рублей. В декларации он также указал два дома площадью 186 и 33 квадратных метров, три земельных участка (два размерами в 12 и 17 соток и один поменьше – 25 квадратных метра). Кроме того, у Астахова есть гараж, в котором хранится автомобиль Mitsubishi Оutlander. На супругу арестованного главы записана квартира площадью 83,5 «квадрата».

Годовой доход управляющего Западным округом Виталия Вульфа составил чуть выше 2 миллионов рублей. Вся недвижимость оформлена на супругу – это дом размером в 255 квадратных метров и участок в 13 соток. Во владении семьи находятся два автомобиля, Subaru Forester и Suzuki SX4, и один гараж.

Руководитель Горнозаводского округа Евгений Каюмов, чей сын осужден за сбыт наркотиков, задекларировал доход 1,9 миллиона рублей. Он владеет земельным участком и домом площадью 167,9 квадратных метров, а также автомобилями Renault Duster и УАЗ 39099, прицепом и снегоходом СХ 9373. В собственности супруги имеется одна квартира.

Глава администрации Восточного округа Николай Клевец делит с женой огромный дом площадью 329,8 квадратных метров и земельный участок в 27 соток. Кроме того, у окружного чиновника внушительный автопарк – Тoyota Сamry, УАЗ Hunter, мотоцикл ИМЗ, снегоход Yamaha, прицеп для перевозки водной техники и снегоболотоход. Семейные доходы распределились так: Клевец заработал за прошлый год 1,7 миллиона рублей, его супруга – 1,1 миллиона. Также в собственности жены находятся два земельных участка и четыре нежилых помещения.

Заработок управляющего Северным округом Евгения Преина составил 2,07 миллионов рублей. Во владении чиновника по-прежнему находится дом в 96,9 квадратных метров, участок площадью 1359 квадратных метров и два автомобиля Nissan X-Trail и Chevrolet Niva.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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