Глава Южного управленческого округа Астахов отправлен под арест по делу о взятке

Глава Южного управленческого округа, экс-мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов отправлен под домашний арест по делу о взяточничестве. Решение о мере пресечения вынес Ленинский райсуд Екатеринбурга.

Астахов был задержан утром 12 мая первым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по Свердловской области, при оперативном сопровождении сотрудников областного управления ФСБ. Органами СКР ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства. Наказание за совершение данного преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку в особо крупном размере за способствование совершению действий по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам. С учётом обстоятельств дела, органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде домашнего ареста. Ленинский райсуд, рассмотрев представленные материалы, ходатайство следствия СКР удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого соответствующую меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Михаил Астахов на момент событий которые описывают следственные органы, занимал пост мэра Каменска-Уральского. В марте 2016 года губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Михаила Астахова управляющим Южным управленческим округом. «По мнению губернатора, многолетний опыт работы Михаила Семеновича в органах местного самоуправления, эффективное решение сложных вопросов, умение выстроить диалог с органами власти всех уровней, промышленниками, общественностью, а также заслуженный авторитет среди руководителей других муниципалитетов позволят ему и в новой должности проявить себя как профессионала, способного вести комплексную работу по социально-экономическому развитию вверенных территорий», – отмечалось тогда в сообщении департамента информполитики.

На сайте Южного управленческого округа свежей информации о деятельности управляющего нет. Последние новости датируются 2017 годом и сообщают о Дне борьбы с коррупцией.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.05.18

Роспотребнадзор: города, принимающие матчи ЧМ, оказались в зоне риска по кори. / В Муравленко в промзоне сгорели четверо мужчин. / В окрестностях Екатеринбурга горит трава: сегодня низовых пожаров может стать еще больше. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»