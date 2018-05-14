«Единая Россия» приостановит членство в партии Михаила Астахова

Завтра, 15 мая, состоится заседание президиума регионального политсовета Свердловского отделения партии «Единая Россия», на котором будет рассмотрен вопрос о приостановлении членства в партии Михаила Астахова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, согласно уставу, членство в партии приостанавливается в связи с возбуждением уголовного дела.

Напомним, глава Южного управленческого округа, экс-мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов отправлен под домашний арест по делу о взяточничестве. Решение о мере пресечения вынес Ленинский райсуд Екатеринбурга. Астахов был задержан утром 12 мая первым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ по Свердловской области, при оперативном сопровождении сотрудников областного управления ФСБ. Органами СКР ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства. Наказание за совершение данного преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Каменск-Уральский, служба информации

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