Чьи контракты подвели под монастырь экс-мэра Астахова. Версии

Арест экс-мэра Каменска-Уральского, управляющего Южным округом Михаила Астахова стал главным событием минувшей недели. Задержание и отправка под домашний арест высокопоставленного чиновника случились в выходные, а потому информация о происходящем была очень скупой и породила массу слухов. И о том, почему силовики прихватили губернаторского назначенца, и о том, какие именно компании и персонажи фигурируют в громком уголовном деле, и дойдет ли дело о взяточничестве до суда. Основываясь на версиях, курсирующих на текущий день, «Новый День» попытается изложить возможную версию развития событий и назвать ее возможных участников.

В приемной Михаила Астахова РИА «Новый День» сообщили, что обязанности управляющего Южным управленческим округом пока исполняет его заместитель Сергей Грибанов. Поговорить с ним не удалось – он, по сообщению секретаря в приемной, выехал в Сысерть.

В пресс-службе мэрии Каменска-Уральского в данный момент на звонки не отвечают, но, по данным источников агентства, обысков там пока не было. Режим молчания и тишины – возможно, лучшая тактика для властной структуры, чей бывший глава арестован.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый – Михаил Астахов лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку в особо крупном размере за способствование совершению действий по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам, сообщили в СКР. Большей информации там предоставлять пока не планируют, ссылаясь на тайну следствия. Не называют и фирму, предложившую взятку мэру.

Зато версиями делятся горожане – на местных форумах. «Интересно, руководство ООО «Сантехэнергострой» уже за границей или как?» – пишет один из пользователей, правда, анонимный. Эта компания выиграла в октябре 2013 года контракт (извещение: № 0362300015513000055) на сумму 112 миллионов рублей на строительство двух трехэтажных зданий по ул. Лермонтова, 167, и на перекрестке Плеханова ― Физкультурников в Каменске-Уральском, куда планировали переселить 83 семьи из аварийного жилья. Интересное с этим контрактом началось практически сразу.

Результаты конкурса пыталась оспорить в ФАС ООО «Городское управление дорожно-строительных работ», но безрезультатно. В ноябре был подписан договор, и 59 млн 903 тыс. рублей ― средства федеральной казны, областной – 32 млн 535 тыс. 813 руб. и из местного бюджета – 20 млн 291 тыс. 447 рублей были выделены на два трехэтажных дома. Получатель контракта передоверил строительство субподрядчику – ООО «Союзстроймонтаж».

Конкурс на получение контракта на постройку домов по программе также не обошелся без жалоб в ФАС, но продолжения не было. «Главное – все сделать в срок!» – строго говорил Астахов перед телекамерами руководителю ООО «Сантехэнергострой» Владимиру Новоселову. Нужно отметить, что буквально через год после сдачи (дома были введены в эксплуатацию в последний месяц 2014 года) МКУ «УКС» подает на подрядчика в суд – в зданиях выявились недостатки, и суд обязал ООО «Сантехэнергострой» выплатить 2 616 992 рубля 22 копейки муниципалитету для компенсации убытков. Впрочем, получить выплаты будет точно нелегко.

Почему? Потому, что в компании ООО «Сантехэнергострой» ситуация не из легких – она не сходила с лент новостей последние два года. В первую очередь, в связи со скандалами, связанными с заказами военных. Компания строила жилые дома, склады, караульные помещения и прочие сооружения. Большей частью не сама, а через субподрядчиков. Ей удалось в 2013 году заполучить контракт военных на реконструкцию и расширение комплекса военного городка №3305 в Екатеринбурге на 2,1 млрд рублей. Всего командование внутренних войск МВД пригласило поучаствовать в аукционе 9 компаний. Но по мнению представителей надзорных органов, требования документации выглядели как сформированные заказчиком под единственную организацию – ООО «Сантехэнергострой», имеющую возможность выполнить контракт. В итоге через три дня после заключения контракта ООО «Сантехэнергострой» заключает договор субподряда на 1 млрд рублей с ЗАО «ППК «Урал». Оспорить результаты конкурса пыталась военная прокуратура ЦВО, но Арбитражный суд Свердловской области признал сделку законной. Затем эту сделку оспорило уже УФАС. И это было беспрецедентное решение – служба оспорила уже исполненный контракт, причем на такую огромную сумму. На этом история в публичном пространстве заглохла.

Всерьез военная прокуратура ЦВО взялась за ООО «Сантехэнергострой» после проверки еще одного контракта по строительству дома на Соболева, 10, – для войсковой части № 3055. Дом должны были построить до лета 2016-го, компании было перечислено 149,6 млн рублей из федерального бюджета. На момент проверки в 2017 году готовность объекта составляла не более 50 %, однако акты выполненных работ на 107 млн рублей были подписаны, деньги перечислены.

Ведомство установило, что с декабря 2015 года по март 2016 года директор Владимир Новоселов и соучредитель ООО «Сантехэнергострой» Сергей Шаляпин получили в качестве аванса бюджетные средства, и направили их на счета аффилированных коммерческих структур. По мнению прокуратуры, деньги были похищены. Гарнизонный военный суд признал доказанным подписание актов о выполнении работ (и, соответственно, распоряжения об оплате) и получение 100 тысяч рублей в виде взятки от подрядной организации ООО «Сантехэнергострой». Бывшему начальнику 8-го центра заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Уральскому региону в феврале 2018 был вынесен приговор – 5 лет тюрьмы и денежный штраф.

Дошло дело и до руководителей строительной организации. О возбуждении военными следователями уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) на 150 млн рублей при исполнении госконтракта по реконструкции зданий военного госпиталя в Екатеринбурге сообщили в Генпрокуратуре РФ. «Уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки, которую проводила военная прокуратура Центрального военного округа», – отметили в надзорном ведомстве.

Однако оказалось, что в июне 2017 года ООО «Сантехэнергострой» признано банкротом по решению Арбитражного суда Свердловской области. После этого прокуратуре стало известно, что конкурсный управляющий не смог получить бухгалтерские и другие финансовые документы от прежнего руководства организации. В этой связи в отношении бывшего директора ООО «Сантехэнергострой» было возбуждено административное дело по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ «Незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего».

Кроме того, «в ходе надзорных мероприятий установлено, что у ООО «Сантехэнергострой» образовалась задолженность по заработной плате перед 5 работниками на сумму более 3 млн руб. за период времени с апреля 2016 года по июль 2017 года», – говорилось в сообщении. В частности, заработная плата не выплачивалась бухгалтеру, инженеру-сметчику, офис-менеджеру и иным работникам. 9 января этого года в Екатеринбурге в отношении бывшего директора ООО «Сантехэнергострой» Владимира Новоселова прокуратурой Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

На данный момент по фактическим адресам ни ООО «Сантехэнергострой», ни ООО «Союзстроймонтаж» (который строил дома в Каменске-Уральском) найти не удалось. Офисы стоят закрытыми, телефоны не отвечают, жалюзи плотно задернуты, а соседи не могут вспомнить, когда последний раз видели людей или открывающиеся двери. В случае с ООО «Союзстроймонтаж» работники управляющей компании корреспондента РИА «Новый День» попросили им сообщить, если найдем кого-либо из этой конторы, – долги собственнику помещения компания оставила огромные.

О судьбе господина Новоселова следственные и надзорные органы рассказать ничего не могут, даже по делам, описанным выше – например, по выплате заработной платы. На все вопросы ответ один: «Пока следствие не закончено, комментариев не будет.

Поэтому пока в «деле Астахова» остается возможным лишь строить версии. В том числе – и что послужило причиной громкого задержания. Есть сторонники «политической версии» – ведь Астахов и в бытность мэра был «любимчиком» Куйвашева – с Каменска тот начинал предвыборное турне, для властей региона тогдашний мэр расстарался с письмом о проведении прогубернаторских митингов в рамках «Лыжни России» и так далее. Наградой стал пост управляющего Южным округом. Губернатор региона находится в отпуске, комментарий его пресс-служба была вынуждена предоставить, но большой ясности в дело не внесла. «Евгений Владимирович был оперативно проинформирован о ситуации. Официальную позицию следственных органов мы знаем из СМИ. Какие-то выводы пока сделаны не будут, давайте дождемся окончания следственных действий. Только суд может признать человека виновным», – сообщил «Новому Дню» директор департамента информполитики Александр Иванов.

Есть и другая версия: успешное дело о коррупции добавит очков региональному управлению СКР, недавно лишившемуся руководителя. Валерий Задорин был отправлен в отставку, по официальной версии, в связи с выходом на пенсию. Но не будем забывать, что этому предшествовало отстранение Задорина от работы. В этих условиях инициировать и довести до конца дело о хищениях и взятках – хороший бонус и для и. о. руководителя и в целом для подразделения.

А вот жители Каменска-Уральского в реальность завершения уголовных дел не верят. Для этого у них есть свои причины. Например, так и не кончилось ничем уголовное дело о закупке томографов по завышенной цене. А к делу имели отношение и муниципальные власти: руководитель управления здравоохранения и тогдашний мэр Виктор Якимов, и Михаил Астахов, который на тот момент возглавлял комиссию гордумы по соцполитике, одобрившую закупку медтехники у конкретной фирмы. Дело по томографам развалилось уже в суде.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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