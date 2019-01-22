Уголовное дело бывшего каменского мэра Михаила Астахова второй месяц кочует по судам

Уголовное дело в отношении бывшего главы Каменска-Уральского, а ныне – управляющего Южным управленческим округом Свердловской области Михаила Астахова, уже второй месяц перемещается между судебными инстанциями.

В декабре 2018 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга сообщил, что дело экс-градоначальника направлено в другой суд – «по подведомственности», по данным РИА «Новый День» – в Синарский райсуд Каменска-Уральского, который, кстати, расположен практически в том же здании, что и мэрия, только в другом крыле.

Но, как сообщили сегодня РИА «Новый День» в секретариате Синарского суда, дело в отношении Астахова туда все еще не поступило. По информации Свердловского облсуда, оно должно поступить туда на днях.

Напомним, в декабре первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершил следствие по уголовному делу в отношении Михаила Астахова, обвиняемого в получении взятки. Сначала дело было отправлено в Верх-Исетский суд Екатеринбурга, затем его решили передать по подсудности в Каменск-Уральский.

По версии следствия, в 2014 году Астахов получил взятку от представителя строительной фирмы за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детсада и двух жилых домов. При этом часть работ фактически выполнена не была, но деньги за нее подрядчик получил. Согласно материалам уголовного дела, в общей сложности Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе в виде автомашины Toyota-Venza. Наказание по ч.6 ст. 290 УК РФ, инкриминируемой Астахову, может предусматривать лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки (413 млн рублей) или без такового.

Напомним, глава Южного управленческого округа, бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов был задержан 12 мая 2018 года по подозрению о взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ). При этом по итогам 2017 года Астахов оказался самым обеспеченным управляющим округом: он заработал за позапрошлый год 3,6 миллиона рублей. В декларации он также указал два дома площадью 186 и 33 кв. м, три земельных участка (два размерами в 12 и 17 соток и один поменьше – 25 квадратных метра). Кроме того, у Астахова есть гараж, в котором хранится автомобиль Mitsubishi Оutlander. На супругу арестованного главы записана квартира площадью 83,5 «квадрата».

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 22.01.19

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