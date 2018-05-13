Задержанный экс-мэр: со шлейфом скандалов и неплохими доходами

Бывший мэр Каменска-Уральского, занимающий в настоящее время пост главы Южного управленческого округа Михаитл Астахов останется под домашним арестом до 6 июля. Чиновник был арестован накануне, 12 мая. Ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Александр Тараненко, удовлетворил ходатайство следственных органов о мере пресечения, связанной с ограничением свободы.

События, которые фигурируют в уголовном деле, относятся к тому периоду, когда Астахов был мэром одного из крупнейших городов области – Каменска-Уральского. По версии следствия, в 2014 году обвиняемый лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку в особо крупном размере за способствование совершению действий по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам. Много лет Каменск-Уральский считался едва ли не эталонным муниципалитетом: третий город области, вотчина трубников и алюминщиков, благополучный сосед Екатеринбурга. 2 градообразующих завода – СУАЛ алюминиевый и ТНК Синарский трубный. Однако, это было давно.

Михаил Астахов был ставленником СТЗ, и выдвиженцем от директора завода Анатолия Брижана. По мнению инсайдеров, когда Анатолий Брижан умер, Михаил Астахов остался без поддержки и без денег. Он не представлял, что делать с должностью, поскольку сам по себе являлся лицом незаинтересованным. Знакомые с ситуацией в Каменске-Уральском говорят, что как раз на время бытности мэром Астахова город пришел в окончательный упадок – бюджет был выдоен полностью, денег не поступало. Это, как водится привело к обострению социальных проблем, проблем с инфраструктурой. При Астахове было свернуто троллейбусное движение – как убыточное, что вызвало бурю возмущений граждан. Каменцы проводили митинги, требовали отставки мэра, но это ни к чему не привело. Скандал получил новое дыхание при продаже имущества троллейбусного предприятия. Председатель ликвидационной комиссии Владислав Наруцкий был обвинен в хищении имущества на 2,7 млн рублей. Попал под суд и бывший директор ПТП Валерий Беспутин, который обвинялся в сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Но эти уголовные дела на тот момент лишь ударили по имиджу властей. А к претензиям в адрес Астахова со стороны горожан добавились разбитые дороги и массовая вырубка лесов ради застройки. Ни приемы у мэра, ни митинги ни к чему не приводили. «У них там все согласовано уже», – сетовали общественники, бившиеся за сохранения лесов.

Зато со строительством общественно значимых объектов в Каменске-Уральском никак не складывалось. В январе 2018 жители Каменска-Уральского попросили у главы государства Владимира Путина новый мост через реку Исеть. Обращение к российскому президенту с хештегом #ПутинПомоги было опубликовано в группе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Действующий Байновский мост был построен в 50-х годах прошлого столетия и находится в ужасном состоянии. В 2012 году о строительстве путепровода неоднократно говорил Михаил Астахов, занимавший в тот момент пост главы города. В 2013 году на разработку проектной документации нового моста было выделено 55 миллионов рублей. Когда все было готово, документы прошли госэкспертизу. В 2014 году область начала выделять Каменску-Уральскому десятки миллионов рублей на снос домов и гаражей, которые попадали в зону строительства. Но потом все опять затихло. Не получилось со строительством второй ветки Сысертского водовода для питьевого водоснабжения населения. Строительством театра и т.д. Михаил Астахов досидел в кресле мэра до окончания срока полномочий и ушел, по сути, на повышение – управлять Южным управленческим округом. В введении Астахова, как управляющего ЮУО, входили 14 муниципальных образований: Арамиль, Асбест, Белоярский, Заречный, Березовский, Сысерть, Рефтинский, Сухой Лог, Каменск-Уральский и Каменский район. Эти места при всех губернаторах были настоящей синекурой – никакой существенной деятельности управляющие округами не вели, проблем и вопросов особо не решали. Но все попытки ликвидировать эту структуру провалились.

Сумел Астахов выделиться и на новом месте, среди других управляющих округами. Судя по декларации о доходах и имуществе за 2016 год, он оказался самым состоятельным управляющим во всех округах Свердловской области. Согласно представленным данным он заработал в 2016 году 2,3 миллиона рублей. Кроме того, за ним числится три земельных участка, два дома (площадью 186,2 и 33,9 квадратных метров), гараж и автомобиль Mitsubishi Outlander.

Сейчас доходы Михаила Астахова и источники их получения изучают следственные органы. Они пока не готовы дать дополнительную информацию о том, сколько человек проходит по уголовному делу о взяточничестве и другие подробности.

Зато жители Каменска-Уральского на городских форумах активно обсуждают деятельность бывшего градоначальника. Припомнили все вышеперечисленные скандалы, обсуждают и новые. В частности о том, как одна из алкогольных сетей получила разрешение на открытие нескольких точек. «С портфелем денег приходил человек, которого уже нет в живых», – пишут каменцы.

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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